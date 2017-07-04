Полиция задержала голую женщину рядом с Генконсульством США во Владивостоке

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Владивосток, 4 июля. Правоохранительные органы Владивостока задержали у входа в Генконсульство США голую местную жительницу. Об этом сообщает Inforeactor, ссылаясь на очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 1 июля. На улице Пушкинской женщина без одежды кричала и вела себя вызывающе. Полиция задержала нарушительницу. Ее передали специалистам психиатрической больницы.

Ранее абсолютно голая женщина в Ижевске станцевала, покурила и пошла в церковь.