Сирия: обстрелы ВС Турции позиций курдов на горе Берсая вызвали сильный пожар

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Дамаск, 4 июля. Вооруженные силы Турции обстреляли позиции курдских формирований SDF и YPG на сирийской горе Берсая. Обстрел вызвал крупный пожар на горе.

Напомним, что 24 августа прошлого года турецкая армия начала на севере Сирию операцию «Щит Евфрата». При поддержке отрядов сирийской оппозиции взяла военные взяли пограничный город Джараблус на севере САР, а также Эль-Баб.

В конце марта премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил об успешном окончании операции.