Сирия: курды ведут переговоры с властями страны о передаче Африна
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Алеппо, 4 июля. Глава Курдского национального совета Сирии (ENKS) Ибрагим Бро сообщил, что повстанцы ведут переговоры с правительством страны о передаче города Африн.
Сообщается, что в настоящее время проходят тайные переговоры между сирийской оппозицией и властями о передаче Африна под контроль государства.
«Существует большое опасение, что партия «Демократический союз» (PYD), являющаяся сирийским отделением РПК, сдаст Африн властям», — заявил Бро.
Ранее Газета.ру сообщала, что Вооруженные силы Турции продолжают регулярные обстрелы курдских территорий в Сирии.