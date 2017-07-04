Пушков прокомментировал слова Тиллерсона о судьбе Асада, зависящей от РФ

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Москва, 4 июля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявления главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона о судьбе президента Сирии Башара Асада, находящейся в руках России, назвал такую позицию реалистичной.

«Заявив, что судьба Асада зависит от России, Рекс Тиллерсон фактически признал, что США не способны провести смену режима в Сирии. Реалистично», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время частной встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что судьба президента Сирии Башара Асада находится в руках России.