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Киев, 4 июля. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что украинская армия уничтожит Кремль. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что украинцы являются «потомками славных воинов». Мосийчук считает, что они продолжат свои завоевания. Он также подчеркнул, что конфликт в Донбассе завершится уничтожением Кремля украинской армией. Депутат также считает, что украинцы «выбьют врага» из страны.

Он призвал соотечественников биться с «новейшим каганатом — московской ордой».

Ранее украинский депутат призвал привести войска в боеготовность из-за учений РФ.