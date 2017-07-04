Новый раунд межсирийских переговоров начинается в этот вторник в Астане

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Астана, 4 июля. В этот вторник в Астане начинает пятый раунд переговоров по межсирийскому урегулированию. Он продлится два дня.

В переговорах в Астане примут участие страны-гаранты перемирия в Сирии: России, Иран и Турция, которые днем ранее провели заседание совместной рабочей группы. Кроме того, на переговорах будут присутствовать делегации Иордании, Сирии, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Как пишет «Газета.ru», на переговорах в Астане будет обсуждаться широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в Сирии. Одной из важнейших тем станет согласование границ и карт зон деэскалации в Сирии.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что во время переговоров в Астане «предусматривается обсудить вопросы создания Сирийского комитета национального примирения».