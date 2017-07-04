ИГ контролирует в иракском Мосуле менее 500 кв. м. – полиция
Багдад, 4 июля. Иракская полиция окружила боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в последнем удерживаемом ими районе города. Площадь Мосула, находящаяся под контролем террористов не превышает 500 квадратных метров, сообщает глава полиции Ирака Раид Джаудат.
В настоящий момент полиция завершила окружение последнего очага сопротивления террористов в Мосуле – районе ан-Наджфи в старом городе. Как пишет «Газета.ru», командующий иракскими силами заявил, что уничтожение боевиков – «дело предрешенное».
Напомним, что ранее премьер Ирака Хайдер аль-Абади назвал освобождение главное мечети Мосула ан-Нури – «концом игиловского лжегосударства».
* Организация запрещена на территории РФ.