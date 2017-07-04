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ИГ контролирует в иракском Мосуле менее 500 кв. м. – полиция
Весь мир
ИГ контролирует в иракском Мосуле менее 500 кв. м. – полиция
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    ИГ контролирует в иракском Мосуле менее 500 кв. м. – полиция

    0:42  4 Июля 2017
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    ИГ контролирует в иракском Мосуле менее 500 кв. м. – полиция

    Багдад, 4 июля. Иракская полиция окружила боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в последнем удерживаемом ими районе города. Площадь Мосула, находящаяся под контролем террористов не превышает 500 квадратных метров, сообщает глава полиции Ирака Раид Джаудат.

    В настоящий момент полиция завершила окружение последнего очага сопротивления террористов в Мосуле – районе ан-Наджфи в старом городе. Как пишет «Газета.ru», командующий иракскими силами заявил, что уничтожение боевиков – «дело предрешенное».

    Напомним, что ранее премьер Ирака Хайдер аль-Абади назвал освобождение главное мечети Мосула ан-Нури – «концом игиловского лжегосударства».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #иг #мосул #ирак
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