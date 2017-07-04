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Россиянам разрешили перевозить детей от семи лет без автокресел
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    Россиянам разрешили перевозить детей от семи лет без автокресел

    0:49  4 Июля 2017
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    Россиянам разрешили перевозить детей от семи лет без автокресел

    Москва, 4 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее водителям перевозить детей на заднем сидении с 7 до 11 лет включительно, используя только ремни безопасности.

    Об этом говорится  документе, опубликованном на сайте правительства. Согласно правилам, перевозить детей с 12 лет следует на переднем с использованием автокресла. Также поправки запрещают оставлять детей до 7 лет в машине на парковке.

    Ранее эксперты рассказали, что детей в авариях убивают родители, покупая «левые» автокресла и ремни.

    Автор: Алия Садыкова
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