Россиянам разрешили перевозить детей от семи лет без автокресел

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Москва, 4 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее водителям перевозить детей на заднем сидении с 7 до 11 лет включительно, используя только ремни безопасности.

Об этом говорится документе, опубликованном на сайте правительства. Согласно правилам, перевозить детей с 12 лет следует на переднем с использованием автокресла. Также поправки запрещают оставлять детей до 7 лет в машине на парковке.

Ранее эксперты рассказали, что детей в авариях убивают родители, покупая «левые» автокресла и ремни.