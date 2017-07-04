Сирия: Дамаск доказал, что США нанесли удар по «Шайрату» на основании фальшивок

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Дамаск, 4 июля. Данные о применении химического оружия, на основании которых США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, были взяты из фальшивок, которые подготовили боевики, чтобы скомпрометировать сирийские власти. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

По его словам, в распоряжении Дамаска есть доклад, основанный на фото- и видеоматериалах жителей города Хан-Шейхуна, где в апреле этого года произошел инцидент, связанный с химическим оружием. Как заявил замминистра, данный доклад подтверждает вину террористов.

«В Вашингтоне должны тщательно изучить возможные действия Дамаска и Москвы в ответ на любую новую агрессию», — отметил Микдад.

Он добавил, что повод США пытаются предоставить боевики, распространяя видео о якобы имевшем место применении химического оружия сирийскими властями. По его словам, один такой видеоролик ранее появился в сети.