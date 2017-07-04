Захарова назвала «химическим шоу» Запада заявления о применении газа в Сирии

В Избранное

Москва, 4 июля. Заявление боевиков о якобы применении правительственными войсками хлора в восточном пригороде Дамаска еще раз свидетельствует об информационной кампании Запада против властей Сирии. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

По словам Захаровой «химическое шоу» Запада набирает обороты. Она также назвала заявление «клочком бумажки, оформленным по всем канонам работы западных пресс-служб». Представитель МИД РФ также уточнила, что именно таким языком написаны резолюции СБ ООН и другие международные документы.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.