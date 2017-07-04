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Чижов рассказал, почему Путин подписал продление контрсанкций в отношении ЕС
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    Чижов рассказал, почему Путин подписал продление контрсанкций в отношении ЕС

    0:00  4 Июля 2017
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    Чижов рассказал, почему Путин подписал продление контрсанкций в отношении ЕС

    Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года, чтобы дать четкую перспективу сельхозпроизводителям РФ и Европы.

    Об этом рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24». Чижов подчеркнул, что указ российского лидера не имеет цели «переплюнуть сроки, которыми оперирует Евросоюз».

    Он назвал решение Путина прагматичным. По мнению Чижова, оно «связано с вегетативным периодом». Также постпред РФ при ЕС подчеркнул, что российские и европейские фермеры будут иметь определенную картину до конца следующего года.

    Напомним, ранее ЕС продлил антироссийские санкции на шесть месяцев. Позже Россия продлила действие ответных санкций до 31 декабря 2018 года.

    Автор: Алия Садыкова
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