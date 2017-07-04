Чижов рассказал, почему Путин подписал продление контрсанкций в отношении ЕС

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Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года, чтобы дать четкую перспективу сельхозпроизводителям РФ и Европы.

Об этом рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24». Чижов подчеркнул, что указ российского лидера не имеет цели «переплюнуть сроки, которыми оперирует Евросоюз».

Он назвал решение Путина прагматичным. По мнению Чижова, оно «связано с вегетативным периодом». Также постпред РФ при ЕС подчеркнул, что российские и европейские фермеры будут иметь определенную картину до конца следующего года.

Напомним, ранее ЕС продлил антироссийские санкции на шесть месяцев. Позже Россия продлила действие ответных санкций до 31 декабря 2018 года.