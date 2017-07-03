Тулеева доставили в Москву для прохождения реабилитации после операции – СМИ

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Москва, 3 июля. Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева самолетом МЧС доставили в Москву для прохождения реабилитации после операции на позвоночнике. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники.

С 22 мая Тулеев находится в отпуске, который, как сообщила его пресс-служба, был продлен из-за операции. Некоторые СМИ написали о планах Тулеева уйти в отставку, однако эта информация была опровергнута администрацией Кузбасса.

Сообщается, что Тулеев был доставлен в Москву бортом МЧС, оборудованным средствами для перевозки больных в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в Москве, где восстанавливается после операции на позвоночнике.