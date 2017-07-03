Администрация Порошенко рассказала о преследовании главреда «СТРАНА.ua»

В Избранное

Киев, 3 июля. В администрации президента Украины Петра Порошенко рассказали о преследовании главного редактора «СТРАНА.ua».

Как пишет RT, руководство оппозиционного СМИ обратилось к послам стран G7 и представительству Евросоюза с просьбой о защите. Главный редактор издания оказался фигурантом уголовного дела о вымогательстве на Украине. Представители прессы считают доказательства сфабрикованными.

Как пояснили в администрации Порошенко, украинский лидер планирует создать медиахолдинг, и критика со стороны независимых журналистов в этой ситуации кажется чиновникам неуместной.

Также в Киеве добавили, что «хотелось убедить Игоря Гужву сменить риторику». В администрации Порошенко пояснили, что «СТРАНА.ua» публикует пророссийские заметки и переходит все границы.