Губернатор Нью-Джерси из экономии закрыл пляжи и парки штата

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Трентон, 3 июля. В штате Нью-Джерси были закрыты государственные пляжи и парки. Такое решение принял губернатор штата Крис Кристи, объяснив, что на такую меру его вынудила пойти экономия бюджетных средств.

Пресса не преминула отметить, что сам губернатор вместе с семьей провел это воскресенье на пляже своей загородной резиденции в зоне отдыха Айленд-Стейт-Парк. Комментируя разразившийся скандал, Кристи заявила, что вся береговая линия Нью-Джерси открыта для отдыха публики, кроме государственных пляжей.

Кристи также спросили, почему он позволяет себе загорать на территории служебной резиденции, когда он лишил такого права сотен тысяч жителей штата.