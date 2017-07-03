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Губернатор Нью-Джерси из экономии закрыл пляжи и парки штата
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    Губернатор Нью-Джерси из экономии закрыл пляжи и парки штата

    23:25  3 Июля 2017
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    Губернатор Нью-Джерси из экономии закрыл пляжи и парки штата

    Трентон, 3 июля. В штате Нью-Джерси были закрыты государственные пляжи и парки. Такое решение принял губернатор штата Крис Кристи, объяснив, что на такую меру его вынудила пойти экономия бюджетных средств.

    Пресса не преминула отметить, что сам губернатор вместе с семьей провел это воскресенье на пляже своей загородной резиденции в зоне отдыха Айленд-Стейт-Парк. Комментируя разразившийся скандал, Кристи заявила, что вся береговая линия Нью-Джерси открыта для отдыха публики, кроме государственных пляжей.

    Кристи также спросили, почему он позволяет себе загорать на территории служебной резиденции, когда он лишил такого права сотен тысяч жителей штата.

    «Мне жаль, но они не губернаторы», – ответил на это американский чиновник, пишет «Газета.ru»

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #пляж #кристи
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