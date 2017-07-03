Пальмира: пять тысяч боевиков ИГИЛ ждут возможности атаковать город

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Москва, 3 июля. Пальмира уже долгое время является одной из главных целей для боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам военного эксперта, Пальмиру удалось освободить лишь благодаря российским военным. Он рассказал Федеральному агентству новостей, что без авиации РФ правительственная армия Сирии не справилась бы с задачей. Также Кошкин напомнил, что Пальмира остается привлекательной для террористов в военном и экономическом плане. По его данным, численность террористов в районе Пальмиры около 5 тысяч человек.

Ранее Пальмира вернула четыре похищенных боевиками ИГ* барельефа.

* Организация запрещена на территории РФ.