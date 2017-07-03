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ЛНР: Киев не будет обсуждать «формулу Макрона» без давления Запада
Новороссия
ЛНР: Киев не будет обсуждать «формулу Макрона» без давления Запада
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    ЛНР: Киев не будет обсуждать «формулу Макрона» без давления Запада

    23:10  3 Июля 2017
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    ЛНР: Киев не будет обсуждать «формулу Макрона» без давления Запада

    Луганск, 3 июля. Киев не будет обсуждать «формулу Макрона» в рамках переговоров в Минске, не согласовав ее в «нормандском формате». Об этом заявил представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

     «Киев договариваться с кем угодно, кроме Донбасса. Поэтому крайне маловероятно, что Киев вынесет на обсуждения какой-либо документ, не согласовав его с США или «нормандским форматом». Киев на это пойдет только под реальным давлением гарантов, которые пока эту функцию не выполняют», — отметил Мирошник.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о разработке плана по урегулированию конфликта в Донбассе по итогам переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко в Париже. Французский президент заявил, что Париж готов к новой встрече лидеров стран «нормандской четверки», в ходе которой должны быть созданы новые предпосылки для урегулирования конфликта в Донбассе. Журналисты назвали этот план «формулой Макрона».

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #порошенко #лнр #луганск #минск #формула макрона
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