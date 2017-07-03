Полиция ФРГ задержала мужчину по подозрению в подготовке преступлений во время G20

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Росток, 3 июля. Тридцатилетний житель города Росток был задержан немецкой полицией по подозрению в подготовке преступлений во время предстоящего саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию.

Как сообщает полиция, были проведены обыски в двух квартирах в Ростоке, а также в Гамбурге. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество оружия, а также взрывчатку, горючие жидкости и химикаты, пишет «Газета.ru».

Кроме тридцатилетнего мужчины, был задержан также 26-летний житель Ростока, которого позже отпустили. Задержанный останется под стражей до 10 июля, ему грозит обвинение в нарушении закона о хранении оружия и взрывчатых веществ.

Полиция ФРГ в своем Twitter отмечает, что ею были приняты дополнительные меры безопасности не только в Гамбурге, но и других портовых городах северной Германии, в частности – в Ростоке.