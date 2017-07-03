Президент Бразилии приедет на саммит G20, несмотря на обвинения в коррупции

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Рио-де-Жанейро, 3 июля. Президент Бразилии Мишел Темер примет участие в саммите G20 в Гамбурге.

Об этом пишут бразильские СМИ, ссылаясь на пресс-службу администрации лидера. Ранее издания писали, что бразильский политик принял решение отказаться от поездки на саммит из-за предъявленных ему обвинений в коррупции.

Мероприятие пройдет 7-8 июля.

Напомним, генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанотом обвинил Темера в коррупции. Позже президент назвал эти обвинения «художественным вымыслом».