Главу отделения Сбербанка в Чечне разыскивают после махинаций на 1 млрд руб

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Грозный, 3 июля. Глава отделения Сбербанка в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов может получить тюремный срок за махинации на 1 миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По версии следователей, Джабраилов создал 12 фирм-однодневок, посредством которых незаконно было обналичивал более 1 миллиарда рублей. Юридические лица он, по мнению следователей, регистрировал на подставных лиц.

Подозреваемый использовал расчетные счета, открытые через чеченское отделение Сбербанка России. Возбуждено дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Джабраилов объявлен в розыск.

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