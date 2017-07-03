ДНР: задержанный украинской полицией «атаман» не имеет отношения к республике

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Донецк, 3 июля. Задержанный украинскими силовиками в Донбассе генерал-майор регионального казачьего объединения не имеет отношения к ДНР. Об этом сообщил представитель Минобороны Донецкой народной республики.

Ранее пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области заявила, что на КПП возле Волновахи был остановлен пожилой мужчина, который ехал в Бердянск к родственникам. Однако во время личного досмотра у мужчины было обнаружено удостоверение «атамана» ДНР, а также разрешение на хранение шашки, кинжал и плети.

«В составе силовых структур ДНР нет казачьих подразделений. Украинские пропагандисты перепутали республики или в спешке за сенсациями начали «штамповать» свои документы и титулы для задержанных лиц», — пояснил представитель Минобороны ДНР.

По данным украинской полиции, атаман с 2011 года руководил полком, а в 2014 году казаки якобы присоединились к Вооруженным силам Донецкой народной республике.