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ДНР: задержанный украинской полицией «атаман» не имеет отношения к республике
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    ДНР: задержанный украинской полицией «атаман» не имеет отношения к республике

    22:51  3 Июля 2017
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    ДНР: задержанный украинской полицией «атаман» не имеет отношения к республике

    Донецк, 3 июля. Задержанный украинскими силовиками в Донбассе генерал-майор регионального казачьего объединения не имеет отношения к ДНР. Об этом сообщил представитель Минобороны Донецкой народной республики.

    Ранее пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области заявила, что на КПП возле Волновахи был остановлен пожилой мужчина, который ехал в Бердянск к родственникам. Однако во время личного досмотра у мужчины было обнаружено удостоверение «атамана» ДНР, а также разрешение на хранение шашки, кинжал и плети.

    «В составе силовых структур ДНР нет казачьих подразделений. Украинские пропагандисты перепутали республики или в спешке за сенсациями начали «штамповать» свои документы и титулы для задержанных лиц», — пояснил представитель Минобороны ДНР.

    По данным украинской полиции, атаман с 2011 года руководил полком, а в 2014 году казаки якобы присоединились к Вооруженным силам Донецкой народной республике.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #донецк
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