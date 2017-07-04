NASA рассказало о сверхзвуковых штормах в атмосфере новорожденной Луны

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Вашингтон, 3 июля. В первые мгновения после своего формирования Луна обладала крайне плотной атмосферой из металлических паров, в которой формировались ураганы, перемещавшиеся со сверхзвуковой скоростью. Об этом сообщают специалисты НАСА.

Специалист NASA из центра космических полетов имени Годдарда Прабал Саксена сравнил естественный спутник Земли с рок-звездой. По его словам, у нее была «тяжелая история жизни».

«Если мы поймем, как Луна выглядела в то время, у нас появятся хорошие идеи насчет того, как живут планеты у красных карликов», – отметил Саксена.

Последние тридцать лет считается, что Луна сформировалась после столкновения протопланетного тела Тейя с «зародышем» Земли. Ученые предположили, что Луна при рождении была настолько горячей, что ее окружала атмосфера не из газов, а из паров металлов. А разница температур на «светлой» и «темной» стороне Луны привела к образованию мощнейших штормов, перемещавшихся в лунной атмосфере со сверхзвуковой скоростью.