Пейнтбольный клуб горит в британском городе Сент-Хеленс

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Лондон, 3 июля. В городе Сент-Хеленс начался пожар в здании центра для игры в пейнтбол под названием «Буря в пустыне».

Как передает Sky News, дым от возгорания виден на несколько километров. СМИ оценивают пожар как масштабный. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. Из здания центра вывели посетителей и персонал. Спасателям не удалось найти двух гостей центра. Об их судьбе пока ничего не известно.

Как писала Газета.Ru, ранее в Лондоне произошел пожар в жилом доме. В восточном Лондоне в районе Бетнал Грин произошел пожар в одной из квартир в жилом доме.