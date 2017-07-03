Планировавший теракт на концерте Элтона Джона проведет остаток жизни в тюрьме

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Лондон, 3 июля. Центральный уголовный суд в Лондоне приговорил к пожизненному заключению 19-летнего британца Харуна Али-Саида, который планировал совершить теракт на концерте Элтона Джона.

Али-Саид был задержан после общения в Интернете с британскими агентами под прикрытием, у которых он пытался купить оружие и взрывчатку. Кроме того, террорист изучал многолюдные районы Лондона, чтобы найти цель для теракта.

В суде Саид признался, что пытался достать оружие и взрывчатые вещества, а также связаться с другими экстремистами. Кроме того, Саид рассказал, что планировал осуществить теракт на концерте музыканта Элтона Джона.