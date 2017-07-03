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Трамп и Путин обсудят Сирию и Украину на встрече в Гамбурге – конгрессмен
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    Трамп и Путин обсудят Сирию и Украину на встрече в Гамбурге – конгрессмен

    22:19  3 Июля 2017
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    Трамп и Путин обсудят Сирию и Украину на встрече в Гамбурге – конгрессмен

    Вашингтон, 3 июля. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе предстоящей в Гамбурге на саммите G20 основное внимание уделят ситуации в Сирии и на Украине. Такое предположение высказал член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Тед Йохо.

    «Думаю, что они обсудят ситуацию в Сирии, на Украине и в некоторых других странах, это обсуждение будет откровенным», – заявил он в интервью CNN.

    Он предположил, что первая личная встреча обоих президентов заложит основу для деятельности администрации Трампа на время его президентского срока.

    Йохо добавил, что вопрос о так называемом «российском вмешательстве» в предвыборную кампанию США в 2016 году так же может обсуждаться, однако с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона и помощника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера.

    Трамп и Путин обсудят Сирию и Украину на встрече в Гамбурге – конгрессмен

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #трамп
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