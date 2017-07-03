Треть месячной нормы осадков выпала за полдня в Москве
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Москва, 3 июля. Свыше 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов в понедельник. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
Как отметили специалисты, за полдня выпало 21 мм осадков. Это 22% нормы июля, которая составляет 94 мм. Напомним, во вторник в российской столице также ожидается дождь. Хмурая погода продержится всю неделю.
Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы. Ожидались сильный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.