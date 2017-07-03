Совет Безопасности ООН проведет в июле три встречи по Сирии

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Нью-Йорк, 3 июля. Совет Безопасности ООН планирует в июле провести три встречи по Сирии, посвященных политическому урегулированию, гуманитарной ситуации, а также вопросам применения химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи, представляя программу работы Совета Безопасности под председательством КНР в июле.

Постпред Китая подчеркнул, что предстоящий месяц будет иметь решающее значение для процесса урегулирования конфликта в Сирии.

«Завтра пройдет встреча в Астане, а после этого - переговоры в Женеве. Совет внимательно следит за развитием событий в этом направлении», — сказал Лю Цзеи.

Он также добавил, что так называемое сирийское «химическое досье» будет обсуждаться на закрытом совещании 6 июля.