Презентация обновленной Subaru Impreza состоится во Франкфурте

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Франкфурт, 3 июля. Компания Subaru презентует новый Subaru Impreza осенью 2017 года. Европейская премьера состоится на автосалоне во Франкфурте.

Как пишут немецкие СМИ, автомобиль построен на новой платформе Subaru Global Platform. Он оснащен фирменной системой симметричного полного привода.

Напомним, мировая премьера Subaru Impreza была проведена в марте 2016 года на автосалоне в Нью-Йорке.

Ранее был назван топ-15 хэтчбеков до 20 тысяч долларов.