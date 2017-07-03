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Китай ждет позитивных результатов от переговоров по Сирии в Астане и Женеве
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    Китай ждет позитивных результатов от переговоров по Сирии в Астане и Женеве

    22:02  3 Июля 2017
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    Китай ждет позитивных результатов от переговоров по Сирии в Астане и Женеве

    Пекин, 3 июня. Власти Китая ожидают позитивного итога переговоров в Астане и Женеве по урегулированию сирийского кризиса. Об этом сообщает постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи, добавив, что Пекин выскажется за поддержку результатов переговоров со стороны СБ ООН.

    Лю Цзеи подвернул, что считает важной поддержку Советом Безопасности ООН любого позитивного результата, которого удастся достичь на переговорах. Также он отметил, что Китая рассчитывает на позитивное развитие переговорных процессов в Астане и Женеве.

    Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 4-5 июля. Межсирийские переговоры в Женеве начнутся 10 июля. А 14 июля ожидается выступление спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по окончанию женевского раунда переговоров.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #китай
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