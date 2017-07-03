Король Саудовской Аравии не приедет на саммит G20

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Эр-Рияд, 3 июля. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдуль-Азиз аль-Сауд не примет участия в саммите G20, который пройдет 7–8 июля 2017 года в немецком Гамбурге. Об этом в понедельник журналистам сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Я могу подтвердить, что мы получили официальное уведомление», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует встретиться на полях саммита G20 с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.