Samsung объявила о начале продаж воспламеняющегося Galaxy Note 7

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Москва, 3 июля. В Южной Корее с 7 июля стартуют продажи восстановленного Samsung Galaxy Note 7.

Напомним, этот смартфон был снят с продажи из-за дефекта, который приводил к возгоранию аккумулятора. Теперь смартфон оснащен новым аккумулятором, который сделает устройство безопасным.

На южнокорейский рынок смартфоны Samsung Galaxy Note 7 выходят под новым названием Galaxy Note Fan Edition. Стоит отметить, что мощность новой батареи снизилась на 10% и составляет 3200 мАч. Как подчеркивают в Samsung, в исправленном смартфоне задействованы новые компоненты, которые не использовались в оригинальной модели.