Жителям подмосковного Клина в течение суток вернуть горячую воду

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Клин, 3 июля. Министерство ЖКХ подмосковного города Клин обещало в течение суток вернуть горячее водоснабжение жителям 33-х многоквартирных домов.

Представители городской администрации пояснили, что отключение воды связано с долгами частной котельной, обслуживающие дома, перед поставщиками газа. По словам представителей министерства, соответствующие документы уже переданы в правоохранительные органы для предметного разбирательства.

Напомним, что по графику горячую воду клиновцам должны были включить еще 27 июня, однако этого так и не произошло. В понедельник около сотни человек вышли на улицу и перекрыли движение по Ленинградскому шоссе.