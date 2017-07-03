Сирия: «кладбище автобусов» в Алеппо превратили в автобусную станцию

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Алеппо, 3 июля. В Сирии продолжаются работы по восстановлению транспортного сообщения. В освобожденном Алеппо была открыта новая автобусная станция.

Как сообщает сирийское новостное агентство Syrian News Center, в Алеппо вновь начала работу автобусная станция, до войны бывшая крупнейшей в городе. Реконструкция транспортной инфраструктуры города проходит в рамках общего восстановления пассажирского сообщения в стране.

Первые за пять лет автобусы появились в городе еще в марте. Кроме того, спецтехника несколько месяцев разбирала баррикады на улицах Алеппо, оставшиеся со времен боев за город.