Глава отделения Сбербанка в Чечне объявлен в розыск

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Грозный, 3 июля. Руководитель отделения «Сбербанка России» в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов стал фигурантом уголовного дела. Об этом рассказали представители республиканского МВД.

Согласно предварительной информации, Джабраилов может быть причастен к созданию фирм-однодневок, которые использовались для совершения операций по обналичиванию денежных средств.

«В результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Непосредственно подозреваемый был объявлен в розыск.