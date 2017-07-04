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Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре
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    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре

    6:00  4 Июля 2017
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    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 4 июля. Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы ведут ожесточённые бои с террористами в Дамаске, в Ракку для борьбы с террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) направляется курдский женский батальон, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ожесточенные бои с террористами в районах Дамаска Айн Тарма и Джобар.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*)*: несут потери в провинции Дейр эз-Зоре в ходе нанесения авиаударов коалиции.

    «Сирийская свободная армия» (ССА)**: ведет бои с курдскими отрядами SDF к северо-востоку от Манбиджа в провинции Алеппо.

    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре

    Проправительственные силы ведут ожесточенные бои с боевиками террористической группировки «Джабхат Фатех аш-Шам»*** в районах Дамаска Айн Тарма и Джобар. Источники вооруженной оппозиции в Twitter (@Death_To_Assad) передают, что силы сирийской армии пока не продвинулись дальше своих позиций. Между тем официальные источники пока не сообщают об итогах боев за районы сирийской столицы.

    Напомним, бои в Айн Тарме разгорелись на прошлой неделе. Сирийская армия при поддержке союзных отрядов шиитского ополчения пытается зачистить район от боевиков «Джабхат Фатех аш-Шам»*** и «Фейляк ар-Рахман», входящих в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам».

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре

    На севере провинции Алеппо продолжаются столкновения между курдскими бойками, входящими в коалицию «Демократические силы Сирии» и протурецкими боевиками «Свободной сирийской армии»**. Как сообщают осведомленные источники, возле деревень Кирата и Тухар Сагир, находящихся к северо-востоку от Манбиджа возобновилась боевая активность, слышны выстрелы. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, потери отмечаются с обеих сторон.

    Напомним, что в настоявшее время основным центром боев между SDF и «свободной армией» остается район города Африн. Помимо систематических обстрелов территории, протурецкие силы готовят крупномасштабное наступление в район Африна и Тель-Рифата с целью захватить этот курдский анклав. Между тем, курдские силы готовят ответные действия: по заявлению курдского командования, отряды «демократических сил» планируют отбить у турецкой армии контроль над сирийско-турецкой границей между городами Азаз и Джараблус.

    Провинция Хомс

    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре

    Сирийские правительственные ВВС нанесли авиаудары по позициям ИГ** в районе Джубб аль-Джарра на востоке провинции. Об этом сообщается в Twitter (@syria24media). Напомним, что в этом районе Сирийская арабская армия пытается противостоять террористам «Исламского государства»**, которые ведут атаки на проправительственные силы со стороны города Акербат и восточной части провинции Хама.

    Стоит отметить, что к востоку от Пальмиры продолжаются ожесточенные бои между подразделениями союзников САА и боевиками ИГИЛ*. 5-й штурмовой корпус и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс» шаг за шагом продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна. Далее — прямой путь на Дейр эз-Зор.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре

    ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по террористам ИГИЛ* в населенном пункте Сувайя. В результате ударов военной авиации были уничтожены две машины террористов. Об этом сообщает портал Syriahr.com со ссылкой на Сирийский Наблюдательный совет по правам человека.  Накануне боевики террористической группировки «Исламское государство»* провели обстрел кварталов Аль-Кусур и Аль-Джура. В результате обстрелов со стороны террористов два человека из числа мирных жителей были убиты, еще четверо ранены.

    Провинция Даръа

    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре

    Бойцы сирийской армии обстреляли позиции боевиков в окрестностях населенных пунктов Изра и аль-Хирак. Как сообщает портал Syriahr.com, снаряды сирийской артиллерии предназначались для террористов, скрывающихся в сельских районах.

    Ранее сообщалось, что один из командиров «Хезболлы» погиб накануне в результате столкновения подразделений организаций с боевиками ИГ* в провинции Даръа. Об этом сообщает издание Syrian War Daily.

    Ситуация в провинции продолжает оставаться крайне напряженной. Помимо формирований ИГИЛ* войскам правительственной САА и формированиям ее союзников продолжают противостоять различные группировки исламистов. Так, правительственные силы и отряды «Хезболлы» нанесли артиллерийский удар по опорным пунктам «Сирийской свободной армии»** в районе населенного пункта Умм Аль-Маязин.

    Провинция Ракка

    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре

    Коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжает вести боевые действия против боевиков ИГ* за контроль над городом Ракка, являющимся «столицей» террористов. Твиттер (@GebeilyM) сообщает о масштабных боях в квартале аль-Синаа. Отмечается, что боестолкновения разгорелись в ста метрах от входа в Старый город Ракки.

    Напомним, что ВВС коалиции во главе с американцами активно проводят бомбардировки Ракки. Атаки западной коалиции на город производятся, в том числе, с применением запрещенных снарядов с белым фосфором. Между тем в городе остается большое количество мирных граждан, которых террористы используют в качестве «живого щита».

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре

    Курдский женский батальон Sengal Women Units (YJS) направляется в сирийскую Ракку, чтобы вызволить своих соотечественниц-езидок из плена. Как сообщает издание En.hawarnews.com, граждане из Синджар опубликовали заявление об участии курдского женского батальона в освобождении из плена ИГ* похищенных террористами женщин.

    Напомним, ранее  командование иракских вооруженных сил сообщило об освобождении квартала Баб аль-Сарай. Несмотря на заверения иракских войск, террористы ИГ* по-прежнему удерживают кварталы Старого города в Мосуле.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #игил #пальмира #дейр эз-зор #ракка #хомс
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    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре
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