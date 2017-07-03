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Путин выступит на G20 с рядом интересных предложений по борьбе с терроризмом
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    Путин выступит на G20 с рядом интересных предложений по борьбе с терроризмом

    22:00  3 Июля 2017  /обновлено: 22:00  03 Июля 2017
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    Путин выступит на G20 с рядом интересных предложений по борьбе с терроризмом

    Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин озвучит на саммите G20 в Гамбурге ряд интересных соображений по вопросу борьбы с терроризмом. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, дискуссия на саммитах G20 ведется «в какой-то степени не запрограммировано», поэтому любой лидер-участник саммита может высказаться или дополнить выступление своей ремаркой.

    «Конечно, если обсуждается борьба с терроризмом, ясно, что высший представитель нашей страны скажет несколько слов, причем, на мой взгляд, выступит с достаточно интересными соображениями», – объяснил представитель российского президента.

    Ранее сообщалось, что на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге, который пройдет 7-8 июля, вопросам борьбы с терроризмом  будет посвящена отдельная встреча лидеров, которая пройдет в узком составе.

     


     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #g20
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