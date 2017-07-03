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Политика
Глава Минсельхоза РФ рассчитывает на продление продэмбарго до 2020 года
Политика
Глава Минсельхоза РФ рассчитывает на продление продэмбарго до 2020 года
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    Глава Минсельхоза РФ рассчитывает на продление продэмбарго до 2020 года

    21:33  3 Июля 2017
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    Глава Минсельхоза РФ рассчитывает на продление продэмбарго до 2020 года

    Рим, 3 июля. Глава Минсельхоза России Александр Ткачев выразил надежду, что продовольственное эмбарго будет действовать как минимум до 2020 года. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах 40-й сессии Конференции Продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

    «Мы надеемся, что такая обстановка будет способствовать и дальше увеличению объема производства и не ограничится 2018 годом. Мы рассчитываем и до 2020 года, и больше», — сказал он.

    Напомним, в ответ на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине, Москва объявила о полном запрете на поставки говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #эмбарго #ткачев #минсельхоз
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