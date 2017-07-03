Новый седан Audi A8 научился делать массаж ног

В Избранное

Берлин, 3 июля. Немецкий автогигант Audi обнародовал ролик о функциях нового седана Audi A8, среди которых оказался даже массаж для ног. Массажное устройство, заботливо предусмотренное конструкторами, будет размещено на спинке переднего сиденья.

Кроме того, машина будет оборудована сенсорной панелью, которая позволит регулировать настройки климат-контроля. Разработчики также обещают добавить больше возможностей при регулировки кресла. Более детальная информация будет представлена после официальной презентации новинки, которая состоится 11 июля в Испании.