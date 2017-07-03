МЧС: Погибшие в Челябинской области пренебрегли правилами безопасности
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Москва, 3 июля. Люди, которые погибли на озере Максимка в Челябинской области, пренебрегли правилами безопасности. Об этом заявили представители областного управления МЧС Российской Федерации.
«Использовали незарегистрированную лодку на водоеме, не оборудованном для купания и использования плавсредств. Не надели спасательные жилеты, превысили допустимую вместимость плавсредств», — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно о том, что на озере Максимка в Челябинской области погибли семь человек.