МЧС: Погибшие в Челябинской области пренебрегли правилами безопасности

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Москва, 3 июля. Люди, которые погибли на озере Максимка в Челябинской области, пренебрегли правилами безопасности. Об этом заявили представители областного управления МЧС Российской Федерации.

«Использовали незарегистрированную лодку на водоеме, не оборудованном для купания и использования плавсредств. Не надели спасательные жилеты, превысили допустимую вместимость плавсредств», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о том, что на озере Максимка в Челябинской области погибли семь человек.