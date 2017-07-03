Глава Минсельхоза оценил убытки России от изменения климата

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Москва, 3 июля. Изменение климата грозит России потерей 1-2% ВВП в год. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на 40-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

«Российские исследования последствий изменения климата для экономики нашей страны до 2030 года, говорят об угрозе потерь в среднем до 1-2% ВВП в год», — сказал он.

Он также добавил, что темпы глобального потепления на территории России в 2,5 выше, чем в других странах, поэтому РФ рассматривает ФАО как оптимальную площадку для обмена опытом и передовыми наработками по адаптации АПК к изменению климата.