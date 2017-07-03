Бывший директор Исаакия возглавит новый музей РЖД

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Санкт-Петербург, 3 июля. Новый музей РЖД возглавит бывший глава Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров. Об этом сообщил сам СМИ сам Буров.

Сообщается, что новый музей РЖД будет открыт к 180-летию запуска первой железной Санкт-Петербург – Царское Село.

По словам Бурова, контракт пока еще не подписан, но он уже принял предложение от РЖД. Он добавил, что музей РЖД станет новым, современным пространством в городе.

Ожидается, что контракт будет подписан в течение июля, а музей откроют осенью 2017 года к 180-летней годовщине запуска первой российской железной дороги. Здание музея будет размещено возле Балтийского вокзала. Об уходе Бурова с поста директора музея «Исаакиевский собор» стало известно 1 июня, сейчас эту должность занимает Юрий Мудров.