Пальмира вернула четыре похищенных боевиками ИГ барельефа

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Дамаск, 3 июля. В Пальмиру вернулись четыре древних барельефа, которые украшали одну из гробниц. Об этом журналистам сообщил профессор Мухаммед Назир Аввад из Департамента древностей и музеев Сирии.

Согласно предварительной информации, боевики «Исламского государства»* (группировка запрещена в России) планировали продать артефакты контрабандистам. Однако сирийские военнослужащие обнаружили тайник с барельефами.

Ранее стало известно о том, что ЮНЕСКО обсуждает вопросы, связанные с восстановлением сирийской провинции Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.