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Пальмира вернула четыре похищенных боевиками ИГ барельефа
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    Пальмира вернула четыре похищенных боевиками ИГ барельефа

    21:17  3 Июля 2017
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    Сирия: в Пальмиру возвращены четыре похищенных ИГИЛ барельефа

    Дамаск, 3 июля. В Пальмиру вернулись четыре древних барельефа, которые украшали одну из гробниц. Об этом журналистам сообщил профессор Мухаммед Назир Аввад из Департамента древностей и музеев Сирии.

    Согласно предварительной информации, боевики «Исламского государства»* (группировка запрещена в России) планировали продать артефакты контрабандистам. Однако сирийские военнослужащие обнаружили тайник с барельефами.

    Сирия: в Пальмиру возвращены четыре похищенных ИГИЛ барельефа

    Ранее стало известно о том, что ЮНЕСКО обсуждает вопросы, связанные с восстановлением сирийской провинции Алеппо.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #пальмира
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