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Житель Красноярска отсудил у дилера более 1 млн рублей за бракованный «Опель»
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    Житель Красноярска отсудил у дилера более 1 млн рублей за бракованный «Опель»

    21:04  3 Июля 2017
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    Житель Красноярска отсудил у дилера более 1 млн рублей за бракованный «Опель»

    Красноярск, 3 июля. Житель Красноярска отсудил у автосалона 1,2 миллиона рублей за бракованный автомобиль.

    Мужчина купил автомобиль Opel Astra в декабре 2013 года за 750 тысяч рублей. Гарантийный срок автомобиля составлял три года. Однако уже на второй день машина начала доставлять неприятности своему владельцу. Сначала отказали фары, потом сломались динамики, через полгода обнаружилось более 20 разного рода поломок.

    Мужчина решил вернуть автомобиль продавцу, однако дилер отказался возвращать деньги своему клиенту, после чего он обратился в суд.

    Центральный районный суд Красноярска признал вину продавца и постановил расторгнуть договор с компанией «Атлантик-Моторс», а также взыскать полную стоимость автомобиля, 322,9 тысяч рублей разницы в цене товара, 1 тысячу рублей компенсации морального вреда, 100 тысяч рублей неустойки и 100 тысяч рублей штрафа.

    Автор: Алексей Громов
    #суд #красноярск #автомобиль
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