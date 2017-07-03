Мосгорсуд отклонил жалобу москвички на программу реновации

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Москва, 3 июля. Мосгорсуд в понедельник отклонил иск жительницы района Перово, которая пыталась оспорить правила программы реновации.

По словам истицы, некоторые положения о реновации противоречат нормам Жилищного кодекса, который четко определят, какие вопросы может решать собрание собственников, а также указывает число голосов, необходимых для принятия того или иного решения.

Кроме того, женщина полагает, что закон о переселении москвичей из ветхого жилья нарушает ее право на защиту частной собственности, прописанное в Конституции.