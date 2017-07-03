Верховная рада хочет запретить украинским артистам гастролировать в России

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Киев, 3 июня. Депутаты Верховной рады Украины предложили запретить выступления всех российских артистов на Украине, украинских артистов в России. С такой инициативой выступили депутаты от националистической партии «Свобода».

Законопроект о запрете гастролей украинских артистов в России и российских на Украине, уже внесен на рассмотрение Верховной рады.

Авторы законопроекта предлагают запретить гастроли российских звезд на Украине. Исключение предполагается сделать для тех артистов, которые в письменном виде и публично признают Россию «агрессором». Для нарушителей закона депутаты предлагают ввести ответственность вплоть до уголовной.