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Стали известны детали экспертизы останков семьи Николая II
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    Стали известны детали экспертизы останков семьи Николая II

    20:38  3 Июля 2017
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    Стали известны детали экспертизы останков семьи Николая II

    Москва, 3 июля. Следственный комитет России  разрешил Русской православной церкви обнародовать результаты экспертизы по делу об убийстве последнего российского императора Николая II и его семьи. Об этом в понедельник заявил епископ Егорьевский Тихон.    

    «На сегодняшний день разрешение от Следственного комитета на обнародование результатов завершенных экспертиз получено», — пояснил он РИА Новости.

    Стали известны детали экспертизы останков семьи Николая II

    Ранее сообщалось, что церковь попросила у СК РФ разрешения на публикацию результатов экспертизы. По мнению специалистов, убийцы царской семьи пытались уничтожить останки с помощью серной кислоты, однако сделали это крайне неумело. Об этом свидетельствует кувшин из-под серной кислоты, который был найден в 1991 году в Поросенковом логу под Екатеринбургом. Судебный медик профессор Вячеслав Попов также заявил, что на черепе, предположительно принадлежащему Николаю II, найден след удара саблей. Вероятнее всего это след удара, который император получил во время покушения в Японии в 1831.

    Автор: Геннадий Плющев
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