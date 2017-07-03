Власти Челябинской области назвали причину трагедии на озере Максимка

В Избранное

Челябинск, 3 июля. Лодка на озере Максимка опрокинулась из-за того, что все пассажиры переместились в ее кормовую часть. Об этом сообщили официальные представители администрации Чесменского муниципального района.

«В ходе движения нос лодки начал набирать воду. Из-за этого люди переместились на заднюю часть лодки. В результате плавательное средство опрокинулось», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Челябинской области погибли пять из девяти человек, которые находились в лодке на озере Максимка.