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Мясник ИГИЛ: российские ВКС и «Силы Тигра» ликвидировали еще одного главаря террористов
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    Мясник ИГИЛ: российские ВКС и «Силы Тигра» ликвидировали еще одного главаря террористов

    20:45  3 Июля 2017
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    Мясник ИГИЛ: российские ВКС и «Силы Тигра» ликвидировали еще одного главаря террористов

    Стало известно, что был убит один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) косовар Лавдрим Мухаджери по прозвищу «Мясник». Это случилось в ходе совместной операции российских ВКС и элитной бригады «Силы Тигра» под командованием Сухейля  Аль-Хассана в районе Идлиба.  Уничтоженный боевик, также известный под именем Абу Абдулла аль-Косова, стал известен, благодаря участию в пропагандистских роликах «Исламского государства»* (запрещено в РФ), в которых он с особым цинизмом казнил на камеру шиитов, алавитов и христиан. Среди его жертв также были замечены подростки.

    Президент информационно-аналитического центра "Религия и общество", кандидат социологических наук Алексей Гришин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что как и в случае с так называемым «верховным муфтием» «ИГИЛ»* (запрещено в РФ), уничтожение «выдающихся» своей жестокостью деятелей, тем более, имеющих такие прозвища как «Мясник», никакого серьезного стратегического влияния на дальнейшую деятельность группировки иметь не будет.

    «Все чаще и чаще появляются  сообщения об уничтожении тех или иных лидеров «Исламского государства», в связи с этим я еще раз обращаю внимание на то, что это очень напоминает бегство нацистских преступников из Берлина в период до и после его падения. Когда они пытались замаскировать свое бегство убийством двойников».

    Мясник ИГИЛ: российские ВКС и «Силы Тигра» ликвидировали еще одного главаря террористов

    Поэтому, объясняет эксперт, необходимо очень критично относиться даже к сообщениям о гибели Абу Бакр аль-Багдади, пресловутого лидера запрещенной в России террористической организации «ИГИЛ» (запрещено в РФ).

    «Но в любом случае, убили или нет «Мясника» для «ИГИЛ» (запрещено в РФ) как боевая единица он перестал существовать, и в этом есть положительный факт. Несколько десятков его подчиненных разбегутся, перестанут быть активными подразделениями, а значит, меньше будет убитых ими людей».

    Наш собеседник отметил, что уничтожение главарей «ИГИЛ» (запрещено в РФ) — это важная вещь, но только, если  уничтожаются именно главари:

    «Дело в том, что некоторые «лидеры ИГИЛ» (запрещено в РФ) — дутые. Их значение для «Исламского государства» (запрещено в РФ) раздуто прессой. Например, гибель знаменитых палачей, прославившихся своей жестокостью. Какое значение имеет, если в каком-то «государстве» умер палач? Я имею в виду «государство» в кавычках, то, где практикуется жесточайшая смертная казнь или «государство», которое является нелегитимными как «ИГИЛ» (запрещено в РФ). То, что там умер или погиб очередной палач, серьезного значения не имеет. Придет другой на его место. К несчастью, в нашем глобалистском мире всегда найдутся маньяки, звери, которые немедленно встанут на освободившееся место».

    Мясник ИГИЛ: российские ВКС и «Силы Тигра» ликвидировали еще одного главаря террористов

    По данным греческого издания (pronews.gr), министр инфраструктуры непризнанной Республики Косово Луфти Зарку и председатель косовской исламской религиозной общины Флорим Незирай выразили сожаление о смерти «Мясника».

    Наш собеседник, как и руководство нашей страны, целиком и полностью поддерживает мнение, что государство Косово как такового нет.

    «Россия его не признала и я, как гражданин Российской Федерации, его не признаю. Я и принять такого государства не могу, по тому, как оно было образовано, фактически отторжением исконных сербских территорий. Мы же знаем, кто и как воевал в Косово, знаем традиции УЧК (Армии освобождения Косово), руководство которого ныне стоит у руля этого непризнанного Россией государства. Это же бывшие бандиты».

    Эксперт также отметил, что само УЧК международными органами было признано террористической организацией:

    «Уже доказано, и прокурор Карла Дель Понте уже призналась в своих книгах в том, что международные коалиционные силы, которые обеспечивали Косово, прикрывали продажу сербов на органы. О чем здесь можно говорить? Как можно комментировать действия этих людей? Одни нелюди занимаются преступным бизнесом, другие нелюди выражают соболезнования в связи с их гибелью».    

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сирия #иг #вкс рф #игил #идлиб #лавдрим мухаджери
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