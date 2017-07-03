ВВС США атаковали боевиков из «Аш-Шабаб» в Сомали

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Вашингтон, 3 июля. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки нанесли авиаудар по позициям боевиков из группировки «Аш-Шабаб» в Сомали. Об этом в понедельник сообщили официальные представители Пентагона.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 2 июля.

Напомним, в 2012 году «Аш-Шабаб» объявила о своем объединении с «Аль-Каидой» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

Ранее стало известно о том, что американские самолеты атаковали террористов из группировки «Аш-Шабаб» в районе города Могадишо.