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ВВС США атаковали боевиков из «Аш-Шабаб» в Сомали
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    ВВС США атаковали боевиков из «Аш-Шабаб» в Сомали

    20:29  3 Июля 2017
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    ВВС США атаковали боевиков из «Аш-Шабаб» в Сомали

    Вашингтон, 3 июля. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки нанесли авиаудар по позициям боевиков из группировки «Аш-Шабаб» в Сомали. Об этом в понедельник сообщили официальные представители Пентагона.

    Согласно предварительным данным, инцидент произошел 2 июля.

    Напомним, в 2012 году «Аш-Шабаб» объявила о своем объединении с «Аль-Каидой» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

    Ранее стало известно о том, что американские самолеты атаковали террористов из группировки «Аш-Шабаб» в районе города Могадишо.

    Автор: Алексей Громов
    #сомали
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