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Жительница Москвы пожаловалась в Конституционный суд на закон о реновации
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    Жительница Москвы пожаловалась в Конституционный суд на закон о реновации

    20:27  3 Июля 2017
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    Жительница Москвы пожаловалась в Конституционный суд на закон о реновации

    Москва, 3 июля. В Конституционный суд России поступила жалоба от жительницы Москвы на закон о реновации жилья в столице.

    Апелляцию подала жительница столицы Оксана Юнанова. По ее мнению, закон о реновации создает правовую неопределенность и, таким образом, нарушает право собственности граждан. Конституция гарантирует, что никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда, принудительно отчуждать его для государственных нужд можно только после равноценного возмещения.

    Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал законопроект о регулировании правоотношений для проведения реновации жилья в Москве. Документ предполагает снос ветхих пятиэтажек времен советской застройки с последующим переселением жителей в новые дома.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #москва #конституционный суд #реновация #закон о реновации жилья
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