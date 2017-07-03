Сирия новости 3 июля 22.30: сирийская армия продвигается к станции Т-3, в Дейр эз-Зоре нанесены авиаудары по ИГ

В Избранное

Сирия, 3 июля. Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы продолжают бои с боевиками в районе Дамаска Джобаре. В провинция Хомс сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) ряд холмов севернее станции Т-3, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки в квартале аль-Хаджар аль-Асуад в Дамаске с террористами ИГ**.

«Исламское государство» (ИГИЛ*)*: несут потери в Ираке. Десять террористов ИГ убиты в результате авиаудара в Хавидже.

Курды: вошли в квартал Хашим Абд аль-Малик на юге Ракки.

Сирийская свободная армия (ССА)**: проводила артиллерийские обстрелы позиций «Хезболлы» и сирийской армии близ города Хирбет Газале к северо-востоку от столицы провинции.

Провинция Дамаск

Продолжаются бои с боевиками ИГИЛ* в районе Дамаска Джобаре. Как сообщает издание Syriahr.com, между противоборствующими сторонами проходят интенсивные сражения. Отмечается, что сирийская армия и террористы ведут перестрелки в квартале аль-Хаджар аль-Асуад. Сообщается об интенсивной стрельбе со стороны боевиков по области Дахият аль-Асад рядом с Харастой. Ранее в пригороде Дамаска боевики прямым попаданием уничтожили танк САА. Подконтрольное террористам издание опубликовало кадры уничтожения Т-72 Сирийской арабской армии. Сообщается, что боевики из засады уничтожили бронетехнику прямым попаданием из ПТРК производства США.

Провинция Хомс

Сирийская армия и союзники правительственных сил освободили ряд холмов севернее станции Т3. Об этом сообщает Твиттер (@ MIG29_). Стоит отметить, что к востоку от Пальмиры продолжаются ожесточенные столкновения между подразделениями союзников сирийской армии и боевиками ИГ*. 5-й штурмовой корпус и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс» планомерно продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна. Далее путь сирийской армии лежит на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Авиаудары по ИГ* были нанесены в кварталах Кенамат. Как сообщает издание Syriahr.com, под ударом оказался Старый аэропорт в городе Дейр эз-Зоре. О потерях среди боевиков не сообщается. Ранее ВВС коалиции нанесли авиаудар по террористам ИГ* в населенном пункте Сувайя. В результате авиаударов были уничтожены две машины террористов. Накануне боевики «Исламского государства»** провели обстрел кварталов Аль-Кусур и Аль-Джура. В результате обстрелов два человека из числа мирных жителей были убиты, еще четверо получили ранения.

Провинция Даръа

Сирийская армия из артиллерии обстреливает боевиков в Ибтаа. Как сообщает Твиттер (@AleppoTodayTV), удары наносились из пушек по сельской местности, где укрывались террористы.

Ранее проасадовские силы продолжили развивать наступление в городе Даръа и его окрестностях. Тем не менее, успехов на данном направлении союзникам достичь не удалось. Происходят вооруженные столкновения недалеко от деревни Аль-Ляджат. Согласно данным оппозиционного источника в Twitter (QalaatAlMudiq), Сирийская свободная армия (ССА)** проводила артиллерийские обстрелы позиций «Хезболлы» и сирийской армии близ города Хирбет Газале к северо-востоку от столицы провинции.

Провинция Хама

Боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» ведут обстрел КПП САА в районе трассы Шейх Хиляль – Исрия. Об этом сообщает Твиттер (@Aswed_Flags). Отметим, что в эту террористическую коалицию, в частности, входят «Джабхат ан-Нусра»*** и «Фейляк ар-Рахман».

Ранее сообщалось, что ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС оказывали значительную поддержку наступлению, проводя бомбардировки укреплений и штаб-квартир «Исламского государства»*, расположенных вблизи города Акербат. Сообщается о том, что авиация совершила рейд на укрепрайоны террористов близ деревень Айдун, Расм аль-Абд, Абу Хубейлат, аль-Баргусия, Кулейб ас-Саура и Абу Ханая.

Провинция Эс-Сувейда

В провинции зафиксирован режим прекращения огня. Речь идет о южной части региона. Как сообщает издание Almasdarnews.com, последние 14 часов соблюдался режим прекращения огня, которое распространяется на всю южную Сирию, включая провинции Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда. Перемирие вступила в силу в 12:00 утра прошлой ночью, и его первоначальный период продлится до 12:00 утра 6 июля.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)